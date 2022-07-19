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Путін поїхав в Іран за моральною підтримкою, бойовими дронами та далекобійними ракетами, - The New York Times

19 липня, 2022 вiвторок
17:33
Новини Володимир Путін

РФ програє Україні "війну дронів" і хоче купити понад 500 апаратів, а також далекобійні ракети

Про це повідомляє The New York Times, з посиланням на дані Пентагону.

Російська делегація вже двічі, 8 червня та 6 липня, оглядала в Ірані дрони типу Shahed-191 та Shahed-129. Про це дізнався Пентагон завдяки супутниковим знімкам (візит був засекречений). Іран, один з лідерів у світі з виробництва дронів з високоточною зброєю, почне навчати російських солдатів використання безпілотників вже цього місяця.

Іран міняється місцями з ослабленою війною РФ у ролях продавця-покупця зброї і, на думку аналітиків NYT, може поповнити російські запаси ще й далекобійними ракетами, якими Іран вдарив два роки тому по американській базі в Іракі.

Як повідомляє естонський російськомовний телеграм канал "Можем обяснить", Кремль заперечує прямий зв'язок між закупівлею дронів та візитом Путіна до Тегерана. Він називає головною метою візиту — зустрічі з аятолою Алі Хаменеї та його ставлеником, новообраним президентом Єбрагімом Раїсі. Але на запит Києва, чи має намір Іран продавати Росії зброю, відповідає: "Ми можемо пообіцяти, що не купуватимемо у Росії [українське вкрадене] зерно".

"У Ірана є досвід використання дронів у складних бойових сценаріях [Ліван, Ірак, Ємен]. Хоч у Росії ще залишаються якісь дрони, їм потрібно ще більше", — говорить Семюел Бендетт, американський фахівець з військових дронів.

Україна завдяки турецьким дронам і міжнародним зборам з початку війни зібрала цілу армію безпілотників, які ефективно діють навіть на території РФ. Але в останні місяці Москва навчилася глушити сигнали пультів дистанційного управління, а перевага Києва зменшується.

США ж поки що відхиляють заклики озброїти Україну сучасною американською безпілотною технікою, наприклад, одним із самих "просунутих" дронів Gray Eagle передаючи їй тільки БПЛА Switchblade та Привид Фенікса, "дрони-камікадзе, які живуть до першого запуску.

  • Сьогодні, 19 липня, Путін відправився в Тегеран, де зустрінеться з президентами Ірану та Туреччини. З неофіційних джерел відомо, що лідери обговорюватимуть експорт зерна, Сирію та Україну.
  • 12 липня Іран після звинувачень у постачанні РФ безпілотників анонсував візит Путіна. 13 липня Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заперечив, що Тегеран має намір продати Москві сотні безпілотників для війни в Україні

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Світ
війна з Росією
Росія
Іран
безпілотник
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