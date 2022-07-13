Іран не планує продавати безпілотники Росії, щоби скоріше "зупинити війну"

Про це він сказав у інтерв’ю La Repubblica, повідомляє "Європейська правда".

"У нас різні форми співпраці з Росією, у тому числі й у сфері оборони: але ми не допомагатимемо жодній із сторін, залучених до цієї війни, тому що вважаємо, що її необхідно зупинити", - сказав іранський дипломат.

Він додав, що "поточна проблема конфлікту полягає в тому, що деякі західні країни, включаючи США, мають виробників зброї, які намагаються продати свою продукцію".

"Ми уникатимемо будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації, але ми будемо працювати над тим, щоб зупинити війну", - заявив глава МЗС Ірану.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван раніше повідомив, що США мають інформацію про те, що Росія може отримати від Ірану сотні безпілотників для використання у війні проти України.

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