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США пригрозили санкціями Ірану у разі надання Росії бойових безпілотників

19 липня, 2022 вiвторок
02:56
війна з Росією Безпілотник

Сполучені Штати та "інші країни світу" посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії бойові дрони

Про це повідомив спікер Держдепу США Нед Прайс, пише "Укрінформ".

"Ми вже висловлювали наше занепокоєння щодо надання Іраном безпілотних технологій. Ми продовжимо стежити за ситуацією. Всі наші санкції залишаються в силі. Будь-яка подібна операція призведе до низки санкцій, які є у нас в запасі, а також, ймовірно, низки санкцій із боку інших країн світу", - йдеться у повідомленні.

  • 12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку. Йдеться бойові безпілотники Shahed-191 та Shahed-129, які можуть мати на озброєнні високоточні ракети. Російська делегація щонайменше двічі відвідувала аеродром Кашан у центральному Ірані в червні, щоб вивчити ці дрони.
  • Невдовзі після цього, стало відомо, що Тегеран відвідає Володимир Путін, який зустрінеться з лідером Ірану Ібрагімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
  • 13 липня міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що Тегеран не постачатиме безпілотники Росії.

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Росія
Іран
безпілотник
США
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