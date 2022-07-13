Іран відкинув звинувачення США у передачі РФ безпілотників
Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що Тегеран не постачатиме безпілотники Росії
Про це Абдоллахіян заявив у інтерв'ю La Repubblica.
За його словами, Іран уникає будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні та не постачатиме бойові БПЛА Росії.
"У нас існують різні форми співпраці з Росією, у тому числі у сфері оборони, але ми не допомагаємо жодній із залучених до конфлікту сторін, оскільки переконані, що війну треба закінчити. Думаю, зараз проблема полягає в іншому: деякі західні країни, серед яких США, виробляють озброєння і намагаються продати свою продукцію. Ми намагаємося уникати будь-яких дій, які можуть призвести до ескалаці", - запевнив Абдоллахіян.
- 12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку.
- Невдовзі після цього, стало відомо, що Тегеран відвідає Володимир Путін, який зустрінеться з лідером Ірану Ібрагімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
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