Про це повідомляє ЦензорНет.

Як йдеться у повідомленні, Іран відправив через Каспійське море до Росії вантаж із бойовими безпілотниками "Shahed 129" для війни з Україною.

"Партію іранських дронів відправлено Каспійським морем до Росії. Надалі воєнний вантаж через Астрахань і Волгоград планується доставити до кордонів України", - пише видання.

За інформацією ЦензорНет, ці дрони не застосовувалися в умовах реальних військових дій, тому наразі нічого точно не відомо про їхні реальні бойові характеристики. Однак зазначають, що "Shahed 129" може знаходитися у повітрі протягом доби й розганятися зі швидкістю 150 км/год.

"Довжина фюзеляжу "Shahed 129" складає 8 метрів. Розмах крил – 16 метрів. Заявлене бойове навантаження – до 400 кг. Швидкість польоту – до 150 км/год з радіусом – до 200 км. Заявлена дальність польоту до 1700 км. Розробники стверджують, що безпілотник може знаходитись в повітрі до 24 годин... Може озброюватися протитанковими ракетами Sadid-1 (копія ізраїльської Spike-ER) або високоточною плануючою бомбою з осколковою бойовою частиною – Sadid-345", - пише ЦензорНет.

Раніше повідомлялося, що українську владу турбує зміна риторики Ірану щодо виправдання війни в Україні.

The New York Times повідомляло, що Путін поїхав в Іран за бойовими дронами та далекобійними ракетами.

Путін Ірану нічого не привіз, він приїхав просити безпілотники.

Сполучені Штати та Європа посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії бойові дрони.

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