Іран передав РФ бойові безпілотники, - ЗМІ
Іран відправив до Росії через Каспійське море партію бойових дронів, які росіяни планують застосовувати у війні з Україною
Про це повідомляє ЦензорНет.
Як йдеться у повідомленні, Іран відправив через Каспійське море до Росії вантаж із бойовими безпілотниками "Shahed 129" для війни з Україною.
"Партію іранських дронів відправлено Каспійським морем до Росії. Надалі воєнний вантаж через Астрахань і Волгоград планується доставити до кордонів України", - пише видання.
За інформацією ЦензорНет, ці дрони не застосовувалися в умовах реальних військових дій, тому наразі нічого точно не відомо про їхні реальні бойові характеристики. Однак зазначають, що "Shahed 129" може знаходитися у повітрі протягом доби й розганятися зі швидкістю 150 км/год.
"Довжина фюзеляжу "Shahed 129" складає 8 метрів. Розмах крил – 16 метрів. Заявлене бойове навантаження – до 400 кг. Швидкість польоту – до 150 км/год з радіусом – до 200 км. Заявлена дальність польоту до 1700 км. Розробники стверджують, що безпілотник може знаходитись в повітрі до 24 годин... Може озброюватися протитанковими ракетами Sadid-1 (копія ізраїльської Spike-ER) або високоточною плануючою бомбою з осколковою бойовою частиною – Sadid-345", - пише ЦензорНет.
- Раніше повідомлялося, що українську владу турбує зміна риторики Ірану щодо виправдання війни в Україні.
- The New York Times повідомляло, що Путін поїхав в Іран за бойовими дронами та далекобійними ракетами.
- Путін Ірану нічого не привіз, він приїхав просити безпілотники.
- Сполучені Штати та Європа посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії бойові дрони.
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