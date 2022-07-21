Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Хочу звернути увагу, що відбувся перший візит Путіна коли він приїхав з порожніми руками, як прохач. Президент РФ поїхав в Іран, щоб просити 100 БПЛА. Максимум начальник Генерального штабу мав би вести переговори з даного питання. Це означає, що у Росії немає вже чипів, електроніки, ресурсів", - зауважив Єльченко.

Також дипломат додав, що за час активної фази війни Росії проти України Путін був лише у Душанбе, Казахстані та доїхав до Тегерану.

"Країни, які вважалися його союзниками, вже не хочуть бачити у себе Путіна. Він взагалі боїться кудись їздити. У Сербію Лавров намагався виїхати - не вийшло. Якщо Путін приїде в Індонезію - це буде ще більша ганьба, ніж була у Лаврова", - підкреслив Єльченко.

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