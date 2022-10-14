Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі марафону "Єдині новини", передає Еспресо.

На запитання, скільки іранських дронів залишається у РФ, він сказав: "За нашою інформацією близько 300 одиниць сьогодні. Це цифра, якою оперують російські військові. Відповідно, вони намагаються закупити декілька тисяч таких дронів. Чи воно станеться, чи ні - ми з вами побачимо. Ми маємо бути готовими до цього".

За словами міністра, українські військові не сидять на місці, а розробляють системи придушення подібних безпілотників.

"Адже наші військові їх збивають, вже навчилися це робити. І ми розбираємо всі деталі, до нюансів, дивимося, які там електронні мізки в них і відповідно зараз готуємо різні системи протидії", - додав він.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.

5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ. 7 жовтня, попри наявність численних доказів, Іран знову заперечив передачу безпілотників Росії.

Проте окупанти активно застосовують їх для атаки по містах України. Наприклад, 11 жовтня ними атакували Ладижинську ТЕС, а також інші міста.

11 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія замовила в Ірану понад 2 тис. дронів Shahed-136. Українська розвідка повідомляла, що Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".

12 жовтня українська ППО збила дев’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над Миколаївщиною.

12 жовтня росіяни привезли на тимчасово окуповані території України іранських інструкторів, щоб навчитись використовувати дрони-камікадзе Shahed-136.

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