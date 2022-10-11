Росіяни атакували дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС на Вінниччині
Вранці 11 жовтня 2 дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Ладижинську ТЕС у Вінницькій області
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Борзов.
"Здійснена атака на Ладижинську ТЕС. 2 дрони-камікадзе Shahed-136. Усі служби працюють",- написав він.
Він закликав місцевих жителів дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.24
Купівля 40.24Продаж 41.13
-
EUR
Купівля 38.79Продаж 39.94
- Актуальне
- Важливе