Про це повідомив очільник ОВА Сергій Борзов.

"Здійснена атака на Ладижинську ТЕС. 2 дрони-камікадзе Shahed-136. Усі служби працюють",- написав він.

Він закликав місцевих жителів дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги.

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