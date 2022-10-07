Іранське інформагентство Tasnim повідомив, що про це Амір-Абдуллахіан заявив під час розмови з главою МЗС Фінляндії Пеккою Хаавісто.

"Хоча деякі країни надали військову допомогу Україні, ми ніколи не надсилали й не будемо надсилати ніякої зброї Росії для використання у війні проти України, оскільки вважаємо, що вирішення цієї кризи – політичне, й надання будь-якої збройної підтримки двом сторонам відтерміновує можливість миру", – сказав глава іранського МЗС.

З серпня Іран таємно постачає свої бойові дрони у Росію. РФ вже активно використовує їх в атаці міст Півдня України, проте ЗСУ вже навчились їх знищувати, а Пентагон заявив, що вони не стали технологічним проривом РФ у війні проти України.

23 вересня росіяни атакували безпілотниками Одесу, унаслідок чого загинув мирний житель. Цього ж дня Україна вигнала посла Ірану через використання російською армією іранських дронів-камікадзе.

У ніч з 29 на 30 вересня російські дрони-камікадзе іранського виробництва атакували Миколаїв і Одесу.

Своєю чергою у відповідь на ноту Міністерства закордонних справ України посол Ірану заявив, що його країна не постачала безпілотники до Росії. На що Міноборони опублікувало світлину захопленого українськими бійцями ударного іранського безпілотника Mohajer-6.

У ніч з 4 на 5 жовтня у Білій Церкві Київської області двічі прогриміли вибухи. Місто атакували іранськими дронами-камікадзе.

5 жовтня в Ірані офіційно заперечили постачання Російській Федерації безпілотників, які вона активно використовує у війні, атакуючи Україну.

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