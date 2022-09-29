Атаки іранських дронів вщухли. Але Росія закупила їх багато, - речниця ОК "Південь"
Росіяни стали рідше використовувати дрони-камікадзе іранського виробництва
Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Гуменюк попросили прокоментувати інформацію про те, що ЗСУ могли знищити центр управління іранськими дронами.
"У нашій розробці перебували такі об'єкти, і ми продовжуємо їх вишукувати. Такий центр не один – ми це усвідомлюємо. Але промовистим є те, що атака (іранських, - ред.) дронів на деякий час припинилася. Ми не почиваємо на лаврах, не заспокоюємо себе тим, що їх більше не буде. Ми розуміємо, що їх багато у закупівлі", – сказала речниця ОК "Південь".
- Упродовж тижня Росія атакувала Україну 29 дронами-камікадзе Shahed, третину з них збито.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.73
Купівля 40.73Продаж 41.69
-
EUR
Купівля 39.1Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе