Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громова під час брифінгу.

"Протягом минулого тижня противником було застосовано 2 ударних безпілотних апаратів. Водночас цього тижня було здійснено 29 застосувань дронів-камікадзе іранського виробництва. Знищено 10 одиниць", - заявив Громов.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ додав, що загалом було знищено 23 повітряні цілі. Зокрема, сьогодні наші військові за допомогою стрілецької зброї збили ворожий "Орлан-10".

Відзначимо, що більшість з них були скеровані на Одесу. Спочатку частина з них досягала цілі, але згодом ППО ЗСУ почало збивати усіх.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb