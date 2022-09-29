Упродовж тижня Росія атакувала Україну 29 дронами-камікадзе Shahed, третину з них збито
З початку тижня Росія встигла застосували 29 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. 10 одиниць нашим воїнам вдалося знищити
Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громова під час брифінгу.
"Протягом минулого тижня противником було застосовано 2 ударних безпілотних апаратів. Водночас цього тижня було здійснено 29 застосувань дронів-камікадзе іранського виробництва. Знищено 10 одиниць", - заявив Громов.
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ додав, що загалом було знищено 23 повітряні цілі. Зокрема, сьогодні наші військові за допомогою стрілецької зброї збили ворожий "Орлан-10".
- Відзначимо, що більшість з них були скеровані на Одесу. Спочатку частина з них досягала цілі, але згодом ППО ЗСУ почало збивати усіх.
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