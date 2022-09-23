Росія атакувала Одесу іранськими дронами-камікадзе. Загинув цивільний
Вдень, 23 вересня, російський агресор атакував Одесу іранськими дронами-камікадзе
Про це повідомляє ОК "Південь", інформацію передає міська рада Одеси.
Постраждала інфраструктура в припортовій зоні Одеси. Загинула цивільна особа.
"Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею борються рятувальні служби. Загинула одна цивільна особа", - йдеться у повідомленні
Над морем ППО збила один дрон-камікадзе "Шахід-136".
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