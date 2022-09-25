Про це повідомляє Одеса.Офіційно в telegram.

За інформацією оперативного командування "Південь", Одесу було знову атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі росіяни влучили в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі.

Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат немає.

23 вересня росіяни атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе.

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