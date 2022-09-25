Росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, палає адмінбудівля у центрі міста
У неділю 25 вересня російські окупанти завдали удару по центру Одеси дронами-камікадзе та вразили адмінбудівлю у центрі міста
Про це повідомляє Одеса.Офіційно в telegram.
За інформацією оперативного командування "Південь", Одесу було знову атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі росіяни влучили в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі.
Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат немає.
- 23 вересня росіяни атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе.
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