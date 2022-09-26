В Одесі пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО
Увечері 26 вересня ворог атакував Одесу з дронів. У місті працює протиповітряна оборона
Про роботу ППО о 21:58 повідомили в телеграм-каналі Одеської міської ради "Одеса.Офіційно".
Тим часом у місцевих телеграм-каналах користувачі повідомляють про масову атаку безпілотниками та про збиті дрони окупантів. Цифри різняться, а офіційної інформації наразі немає.
Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 21:26.
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