В Одесі пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО

Про роботу ППО о 21:58 повідомили в телеграм-каналі Одеської міської ради "Одеса.Офіційно".

Тим часом у місцевих телеграм-каналах користувачі повідомляють про масову атаку безпілотниками та про збиті дрони окупантів. Цифри різняться, а офіційної інформації наразі немає.

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 21:26.

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