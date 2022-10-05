Росія атакувала Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе
У ніч з 4 на 5 жовтня у Білій Церкві Київської області прогриміли вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В районі 2:00 жителі Білої Церкви почали масово повідомляти про вибухи через атаку іранських безпілотників Shahed 136.
"Маємо інформацію про декілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий. Екстрені служби вже на місці, працюють. Інформацію про руйнування та потерпілих з’ясовуємо", - о 3:10 повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
О 1:33 у Київській області оголосили повітряну тривогу, а о 2:22 сирена пролунала у Києві.
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