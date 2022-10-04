Міноборони показало іранський безпілотник Mohajer-6, яким росіяни намагалися атакувати Одесу
Міністерство оборони України опублікувало світлину захопленого українськими бійцями ударного іранського безпілотника Mohajer-6. Іран заперечував постачання дронів Росії
Фото з'явилося у твіттері МОУ.
Світлину поширили для посла Ірану, який на ноту МЗС України заявив, що його країна не постачала безпілотників до Росії.
"Нещодавно у відповідь на ноту Міністерства закордонних справ України посол Ірану заявив, що його країна не постачала безпілотники до Росії. Ось іранський безпілотник Qods Mohajer-6, який був запущений для координації атаки на Одесу", - йдеться у повідомленні.
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