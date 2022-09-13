ЗСУ вперше збили іранський далекобійний безпілотник
Збройні Сили України збили іранський далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136 поблизу Куп'янська
Про це пише СтратКом ЗСУ.
"З великою долею вірогідності, можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська", - ідеться в повідомлені.
Раніше фотографії невідомого збитого безпілотника опублікував у твіттері український офіцер. На світлинах на уламках БПЛА можна помітити кириличні написи "М214 Герань-2".
Аналіз зовнішнього вигляду знищеного безпілотного літального апарату дозволяє певно стверджувати, що було збито іранський далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136, кажуть військові.
Уперше далекобійний дрон-камікадзе показали наприкінці 2021 року на військових навчаннях в Ірані. Точних характеристик Shahed-136 немає, однак на Заході припускають, що дальність їхньої дії може досягати 2 тис. км.
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