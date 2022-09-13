ЗСУ вперше збили іранський далекобійний безпілотник

Про це пише СтратКом ЗСУ.

"З великою долею вірогідності, можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська", - ідеться в повідомлені.

Раніше фотографії невідомого збитого безпілотника опублікував у твіттері український офіцер. На світлинах на уламках БПЛА можна помітити кириличні написи "М214 Герань-2".

Аналіз зовнішнього вигляду знищеного безпілотного літального апарату дозволяє певно стверджувати, що було збито іранський далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136, кажуть військові.

Уперше далекобійний дрон-камікадзе показали наприкінці 2021 року на військових навчаннях в Ірані. Точних характеристик Shahed-136 немає, однак на Заході припускають, що дальність їхньої дії може досягати 2 тис. км.

12 липня РФ звернулася до Ірану з проханням надати їй сотні бойових безпілотників у прискореному порядку.

3 серпня в Інституті війни припустили, що Іран міг відправити Росії партію безпілотників для польових випробувань.

30 серпня стало відомо, що Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників.

9 вересня США запровадили низку санкцій проти Ірану за постачання дронів російській армії.