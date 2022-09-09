США запровадили санкції проти Ірану за постачання дронів Росії

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство фінансів США звинуватило Safiran Airport Services в постачанні іранських безпілотників в Російську Федерацію. Компанія працює у Тегерані.

Під санкції потрапили також Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines і Baharestan Kish Company, які причетні до досліджень, розробки, виробництва і закупівлі іранських безпілотників. Також до списку санкцій внесли менеджерів зазначених компаній.

31 серпня у Білому домі офіційно заявили, що Іран передав Росії безпілотники.

Раніше The Washington Post повідомила, що 19 серпня з Ірану до Росії вилетіли вантажні літаки з першою партією БПЛА, які Москва використовуватиме у війні проти України.

3 серпня в Інституті вивчення війни припустили, що Іран міг відправити першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань.

12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що РФ звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку.

13 липня Іран відкинув звинувачення США у передачі РФ безпілотників.

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