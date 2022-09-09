США запровадили санкції проти Ірану за постачання дронів Росії
США ввели санкції проти трьох іранських компаній, які виробляють ударні безпілотники для російської армії
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство фінансів США звинуватило Safiran Airport Services в постачанні іранських безпілотників в Російську Федерацію. Компанія працює у Тегерані.
Під санкції потрапили також Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines і Baharestan Kish Company, які причетні до досліджень, розробки, виробництва і закупівлі іранських безпілотників. Також до списку санкцій внесли менеджерів зазначених компаній.
- 31 серпня у Білому домі офіційно заявили, що Іран передав Росії безпілотники.
- Раніше The Washington Post повідомила, що 19 серпня з Ірану до Росії вилетіли вантажні літаки з першою партією БПЛА, які Москва використовуватиме у війні проти України.
- 3 серпня в Інституті вивчення війни припустили, що Іран міг відправити першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань.
- 12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що РФ звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку.
- 13 липня Іран відкинув звинувачення США у передачі РФ безпілотників.
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