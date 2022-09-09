English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ США запровадили санкції проти Ірану за постачання дронів Росії

США запровадили санкції проти Ірану за постачання дронів Росії

9 вересня, 2022 п'ятниця
00:20
Світ Іранські безпілотники - ілюстративне фото

США ввели санкції проти трьох іранських компаній, які виробляють ударні безпілотники для російської армії

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство фінансів США звинуватило Safiran Airport Services в постачанні іранських безпілотників в Російську Федерацію. Компанія працює у Тегерані.

Під санкції потрапили також Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines і Baharestan Kish Company, які причетні до досліджень, розробки, виробництва і закупівлі іранських безпілотників. Також до списку санкцій внесли менеджерів зазначених компаній.

  • 31 серпня у Білому домі офіційно заявили, що Іран передав Росії безпілотники.
  • Раніше The Washington Post повідомила, що 19 серпня з Ірану до Росії вилетіли вантажні літаки з першою партією БПЛА, які Москва використовуватиме у війні проти України.
  • 3 серпня в Інституті вивчення війни припустили, що Іран міг відправити першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань. 
  • 12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що РФ звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку. 
  • 13 липня Іран відкинув звинувачення США у передачі РФ безпілотників.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Іран
війна з Росією
безпілотник
США
Читайте також:
протикорабельні ракети Harpoon
7 вересня, 2022 середа
Українських ракетників, які потопили російський військовий корабель "Василий Бех", готували у США, - Пентагон
Володимир Путін
7 вересня, 2022 середа
Вкрадені телевізори? Подоляк відповів Путіну на його заяви про здобутки у війні з Україною
Пентагон
8 вересня, 2022 четвер
"Повільний, але значущий прогрес": у Пентагоні прокоментували успіхи ЗСУ на полі бою
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.72
    Купівля 39.72
    Продаж 40.66
  • EUR
    Купівля 39.35
    Продаж 40.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
9 вересня
01:11
Євробаскет, збірна України з баскетболу, баскетбол
Україна дізналась суперника в 1/8 фіналу Євробаскету-2022
00:44
Netflix
"Аморальний контент". Арабські країни Перської затоки вимагають від Netflix видалити "образливі матеріали"
00:41
путін, шойгу
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 вересня
00:28
На фото глава Офісу президента Андрій Єрмак
План санкцій проти РФ виконаний на 70%, - Єрмак
00:15
Матч Дніпро-1 - АЗ у Лізі конференцій
"Дніпро-1" програв АЗ у дебютному матчі в Лізі конференцій
00:10
Джо Байден
Байден поговорив з очільниками країн-членів НАТО про Україну та загрози з боку Росії
00:07
Лінда Томас-Грінфілд в ООН
США підтримують реформу Радбезу ООН, зокрема використання права вето
2022, четвер
8 вересня
23:38
Олег Базилевич та Валерій Лобановський
Про видатного українського футболіста Олега Базилевича зняли фільм. Трейлер
23:37
На фото Олексій Резніков та Бен Воллес
Велика Британія відправить в Україну понад 120 машин для транспортування військових вантажів, - Уоллес
23:37
Харків
Окупанти обстріляли Харків. Є жертви
23:19
Ярослава Магучіх
Українки здобули "золоту" та дві "срібні" нагороди у фіналі Діамантової ліги
23:13
королева Єлизавета ІІ
Прощання з епохою: якою світ запам’ятав королеву Єлизавету
23:09
Ексклюзив
На фото паспорт громадянина України
Прикордонники допоможуть потрапити додому українцям, які рятувалися від війни у РФ чи Білорусі, навіть через зачинені пункти пропуску, - речник ДПСУ
23:04
Путін та Сі Цзіньпін
Китай купує зріджений російський газ за пів ціни, - Bloomberg
23:01
Королева допомогла зробити cтосунки між обома державами особливими, - Байден про смерть Єлизавети ІІ
22:47
Ллойд Остін
США вже надали Україні 0,5 млн снарядів, але потрібно більше артилерії та боєприпасів, - Остін на зустрічі у Рамштайні
22:43
Берлусконі
Берлусконі хоче разом з Меркель бути посередником на переговорах України та РФ. В ОПУ відреагували
22:22
Придністров'я солдат
Мешканці Придністров’я відмовляються підписувати контракти з армією РФ, — ГУР
22:21
Ексклюзив
Ramstein Рамштайн
У форматі Рамштайн серйозно розглядають можливість приєднання України до НАТО і створюють всі умови до того, - дипломат Чалий
22:08
З першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території, - Зеленський
22:02
Колона слави у Полтаві
У Полтаві зникнуть пам'ятники російської імперськості, - Мінкульт
21:59
Клаудія Мейджор
Талант імпровізації українських військових вражає, - безпековий експерт з Німеччини
21:57
Ліз Трасс: "Єлизавета ІІ – це скеля, на якій була побудована сучасна Великобританія"
21:46
Оновлено
Динамо, Ліга чемпіонів
Ліга Європи. Київське "Динамо" у компенсований час поступилось турецькому "Фенербахче"
21:41
ЗСУ
Українські воїни підняли синьо-жовтий прапор над Балаклією
21:41
Новий король Сполученого Королівства взяв собі ім’я Карл III
21:32
студенти
Студенти-ВПО та мешканці особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання. Подробиці
21:26
73-річний син покійної Єлизавети ІІ більше не принц, а новий король Сполученого Королівства
21:18
Володимир Зеленський
Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття, - Зеленський про смерть Єлизавети ІІ
21:03
Єнс Столтенберг
Війна в Україні наближається до поворотного моменту, - Столтенберг
20:59
Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Ірпінь
20:41
Втрачений для історії сувій Мертвого моря знайшли у штаті Монтана
Втрачений для історії сувій Мертвого моря знайшли у штаті Монтана
20:35
Королева Великої Британії Єлизавета II
Померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ
20:32
ЗСУ
Ніколи не дивись у бік кордону з Україною. Подоляк назвав головний урок війни для Росії
20:27
Вбивця Гонтаренко отримує нагороду за участь у війні проти України
Вбивство у Ялті та побиття у Тулі: "Z-герої", які повертаються з війни в Україні, звірствують на батьківщині
20:23
спека
Температурний рекорд: цьогорічне літо найспекотніше у Європі за всю історію спостережень
20:13
Оновлено
Єлизавета II
Королева Британії перебуває під наглядом лікарів, вони стурбовані її здоров'ям
20:11
Ексклюзив
Микола Княжицький
Потрібно демонструвати союзникам, що ми народ з багатою культурою, і закон про гуманітарну деколонізацію має сприяти цьому, - Княжицький
20:04
Марк Міллі назвав наступ ЗСУ на Херсон "ретельно продуманим та ефективним"
20:00
ЗСУ
Кім анонсував "хороші новини на Півдні"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV