У Білому домі офіційно заявили, що Іран передав Росії безпілотники

Про це заявила на брифінгу у вівторок, 30 серпня, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"За нашими даними, Росія отримала від Ірану безпілотники серії Mohajer-6 та Shahed протягом кількох днів у серпні. На російські транспортні літаки завантажили обладнання БПЛА на аеродромі в Ірані, потім вони вилетіли з Ірану до Росії. Це ми бачимо, такі наші оцінки", – сказала вона.

Карін Жан-П’єр, однак, не прокоментувала, чи готується Росія застосувати іранські безпілотники в Україні.

Водночас заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель підтвердив, що США вважають, що Росія отримала безпілотні літальні апарати (БПЛА) від Ірану та "має намір використовувати ці іранські БПЛА, які можуть проводити атаки з повітря на поверхню, радіоелектронну боротьбу та визначення цілей на полі бою в Україні".

Раніше The Washington Post повідомила, що 19 серпня з Ірану до Росії вилетіли вантажні літаки з першою партією БПЛА, які Москва використовуватиме у війні проти України.

3 серпня в Інституті вивчення війни припустили, що Іран міг відправити першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань.

12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що РФ звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку.

13 липня Іран відкинув звинувачення США у передачі РФ безпілотників.

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