Іранські дрони не стали технологічним проривом РФ у війні проти України, - Пентагон
Іранські безпілотники, передані Росії, зазнали численних невдач у війні проти України та не стали технологічним проривом РФ
Про це розповіла заступниця міністра оборони США з питань політики Саша Бейкер, передає CNN.
"Ми вже бачили деякі докази того, що безпілотники, пов’язані з постачанням з Ірану, вже зазнали численних невдач на полі бою в Україні", - зауважила вона.
За словами Саші Бейкер, іранські безпілотники не стали для Росії суттєвим технологічним проривом.
"Я думаю, ідея про те, що вони (дрони, - ред.) представляють собою певний технологічний прорив, чесно кажучи, не має підтвердження в даних", - наголосила заступниця міністра.
- Наприкінці серпня Іран відправив Росії першу партію ударних безпілотників. Після цього США запровадили санкції проти Ірану.
- 13 вересня стало відомо, що українські воїни вперше збили ударний безпілотник.
- Пізніше, 22 вересня, ЗСУ збили на Миколаївщині одразу чотири іранські безпілотники.
- 23 вересня росіяни атакували безпілотниками Одесу, унаслідок чого загинув мирний житель. Цього ж дня Україна вигнала посла Ірану через використання російською армією іранських дронів-камікадзе.
- 24 вересня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував передачу Росії іранських безпілотників, назвавши її підтримкою вбивства українців.
- В Ірані заявили, що шкодують про рішення України щодо зниження рівню зв’язків через повідомлення про постачання іранських безпілотників до Росії.
- З 26 до 29 вересня Росія атакувала Україну 29 іранськими дронами-камікадзе Shahed, 10 із яких українські військові знищили.
- 29 вересня речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що атаки іранських дронів вщухли, але Росія закупила багато таких безпілотників.
- 29 вересня ППО ЗСУ збила 5 іранських дронів-камікадзе.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.66
Купівля 40.66Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе