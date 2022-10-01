Про це розповіла заступниця міністра оборони США з питань політики Саша Бейкер, передає CNN.

"Ми вже бачили деякі докази того, що безпілотники, пов’язані з постачанням з Ірану, вже зазнали численних невдач на полі бою в Україні", - зауважила вона.

За словами Саші Бейкер, іранські безпілотники не стали для Росії суттєвим технологічним проривом.

"Я думаю, ідея про те, що вони (дрони, - ред.) представляють собою певний технологічний прорив, чесно кажучи, не має підтвердження в даних", - наголосила заступниця міністра.

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