Про це повідомило видання Reuters.

Відомо, що про це йдеться в заяві речника МЗС Ірану Насера Канаані в суботу, 24 вересня.

Він також "порадив" Україні "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

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