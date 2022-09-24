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Головна війна з Росією "Утримайтеся від впливу третіх сторін": Іран шкодує про погіршення відносин з Україною через повідомлення про постачання безпілотників для РФ

"Утримайтеся від впливу третіх сторін": Іран шкодує про погіршення відносин з Україною через повідомлення про постачання безпілотників для РФ

24 вересня, 2022 субота
14:40
війна з Росією росія іран

Іран шкодує про рішення України щодо зниження рівню зв’язків, через повідомлення про постачання іранських безпілотників до Росії

Про це повідомило видання Reuters.

Відомо, що про це йдеться в заяві речника МЗС Ірану Насера Канаані в суботу, 24 вересня.

Він також "порадив" Україні "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

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