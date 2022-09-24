"Утримайтеся від впливу третіх сторін": Іран шкодує про погіршення відносин з Україною через повідомлення про постачання безпілотників для РФ
Іран шкодує про рішення України щодо зниження рівню зв’язків, через повідомлення про постачання іранських безпілотників до Росії
Про це повідомило видання Reuters.
Відомо, що про це йдеться в заяві речника МЗС Ірану Насера Канаані в суботу, 24 вересня.
Він також "порадив" Україні "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".
- Нагадаємо: наприкінці серпня Іран відправив Росії першу партію ударних безпілотників. Після цього США запровадили санкції проти Ірану.
- 13 вересня стало відомо, що українські воїни вперше збили ударний безпілотник.
- Пізніше, 22 вересня ЗСУ збили на Миколаївщині одразу чотири іранські безпілотники.
- 23 вересня росіяни атакували безпілотниками Одесу, унаслідок чого загинув мирний житель. Цього ж дня Україна вигнала посла Ірану через використання російською армією іранських дронів-камікадзе.
- 24 вересня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував передачу Росії іранських безпілотників.
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