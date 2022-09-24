Про це він написав у твіттері.

За його словами, передача Росії безпілотників є підтримкою вбивства українців.

"Іран вирішив підтримати вбивства українців, передавши Росії – вкрай відсталій у технічному плані країні – сучасні безпілотники. Багаторічні санкції, ізоляція, огидна репутація та остаточне стратегічне обнулення так і не дали Ірану змоги зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації", - написав Подоляк.