Іран не зміг зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації, - Подоляк про передачу зброї РФ
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував передачу Росії іранських безпілотників
Про це він написав у твіттері.
За його словами, передача Росії безпілотників є підтримкою вбивства українців.
"Іран вирішив підтримати вбивства українців, передавши Росії – вкрай відсталій у технічному плані країні – сучасні безпілотники. Багаторічні санкції, ізоляція, огидна репутація та остаточне стратегічне обнулення так і не дали Ірану змоги зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації", - написав Подоляк.
- Наприкінці серпня Іран відправив Росії першу партію ударних безпілотників. Після цього США запровадили санкції проти Ірану.
- 13 вересня стало відомо, що українські воїни вперше збили ударний безпілотник.
- 22 вересня ЗСУ збили на Миколаївщині одразу чотири іранські безпілотники.
- 23 вересня росіяни атакували безпілотниками Одесу, унаслідок чого загинув мирний житель. Цього ж дня Україна вигнала посла Ірану через використання російською армією іранських дронів-камікадзе.
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