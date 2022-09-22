Повітряні сили ЗСУ на Миколаївщині двома ракетами збили відразу 4 іранські дрони армії РФ
Українські військові двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири російських дрона-камікадзе "Shahed-136"
Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ у телеграм.
"22 вересня, близько 20.00 години, на Миколаївщині, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири російських дрона-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва", - йдеться у повідомленні.
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