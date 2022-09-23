Україна вигнала посла Ірану через удари Росії іранськими дронами
Україна позбавила посла Ірану акредитації у зв'язку з наданням Тегераном Росії ударних дронів для використання у бойових діях
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
"Іранській стороні було заявлено, що постачання іранського озброєння Росії для його подальшого використання російськими військами проти українського цивільного населення та Сил оборони напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.
Постачання Тегераном зброї Росії для ведення війни МЗС назвало "недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану".
"У відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві", - повідомляє МЗС.
"Європейська правда" зазначає, що посол Ірану Манучехр Мораді наразі перебуває за межами України: на початку повномасштабної війни дипломат виїхав до Кишинева.
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