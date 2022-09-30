ППО збила 5 іранських дронів-камікадзе і 2 штурмовики Су-25

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Над Миколаївщиною збито 3 одиниці "Шахеди-136". Один атакував адмінбудівлю в обласному центрі і ще один – об’єкт критичної інфраструктури в районі. Над Одеською затокою силами протиповітряної оборони збито 2 летючих камікадзе", - повідомили у "Півдні".

Протягом бойового дня, 29 вересня, українська авіація завдала 12 ударів по ворогу. Сили ППО збили два російських штурмовики Су-25 в Баштанському районі.

Українська артилерія уразила пункт управління безпілотними літальними апаратами в Давидовому Броді.

29 вересня стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники працюють над тим, аби відновити рух через Антонівський міст.

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