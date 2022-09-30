Росіяни намагаються відновити рух через Антонівський міст у Херсоні
У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники працюють над тим, аби відновити рух через Антонівський міст
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в нашій операційній зоні лишається складною і динамічною у розвитку. Сили оборони тримають контроль. Суттєвих змін у стані, складі та положенні противника не зафіксовано. Спостерігаються намагання окупантів відновити рух через Антонівський міст, підвозяться будівельні матеріали, скупчується дорожньо-ремонтна техніка", - пишуть в ОК.
Протягом дня, 29 вересня, російський ворог завдав 4 авіаційних та 1 ракетний удар по Півдню України.
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