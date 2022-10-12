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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни привезли на окуповані території іранських інструкторів, аби навчитись використовувати дрони

12 жовтня, 2022 середа
14:37
війна з Росією Іранські дрони, БПЛА

Росіяни привезли на тимчасово окуповані території Криму та Херсонщини іранських інструкторів аби навчитись використовувати дрони-камікадзе Shahed-136

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Центр заявляє, що за даними підпілля, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладівці (Херсонська область) та Джанкой (Крим). Вони навчають росіян користуватись дронами-камікадзе й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі.

Центр наголошує, що інструктори базуються у приміщеннях, які росіяни захопили під час окупації. Також окупанти розміщують свою військову техніку та особовий склад на території шкіл та лікарень, використовуючи дітей та пацієнтів як живий щит.

Центр національного спротиву зауважує, що в Ірані офіційно заперечують постачання РФ безпілотників, які вона активно використовує для атак на Україну. 

  • Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".
  • 12 жовтня українська ППО збила дев’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над Миколаївщиною
  • Аналітик Defense Express Сергій Згурець повідомив, що ефективність роботи українських військових проти іранських дронів поступово зростає.

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Іран
окуповані території
окупанти
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