Росія замовила в Ірану 2400 "шахідів", - Зеленський
Українська розвідка повідомляє, що Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід"
Про це Володимир Зеленський розповів під час звернення до лідерів G7.
"Відучора ворогом застосовано вже більше сотні крилатих ракет і десятки різних безпілотників, включно з іранськими "шахідами". І кожні десять хвилин я отримую повідомлення про застосування ворогом іранських "шахідів"… Плюс 28 пусків сьогодні російських ракет. І це тільки за цей ранок. І 84 ракети за вчора", - повідомив президент України.
Зеленський додав, що одних тільки "шахідів", за даними розвідки, Росія замовила в Ірані 2400 одиниць.
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