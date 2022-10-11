Росія замовила в Ірану 2400 "шахідів", - Зеленський

Про це Володимир Зеленський розповів під час звернення до лідерів G7.

"Відучора ворогом застосовано вже більше сотні крилатих ракет і десятки різних безпілотників, включно з іранськими "шахідами". І кожні десять хвилин я отримую повідомлення про застосування ворогом іранських "шахідів"… Плюс 28 пусків сьогодні російських ракет. І це тільки за цей ранок. І 84 ракети за вчора", - повідомив президент України.

Зеленський додав, що одних тільки "шахідів", за даними розвідки, Росія замовила в Ірані 2400 одиниць.

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