Над Миколаївщиною збили 9 іранських дронів Shahed-136

Про це передає Повітряні сили ЗСУ.

"Вранці, 12 жовтня, над Миколаївською областю, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дев’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

У ніч з 11 на 12 жовтня у Миколаєві прогриміли вибухи.

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