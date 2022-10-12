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Головна війна з Росією Над Миколаївщиною збили 9 іранських дронів Shahed-136

Над Миколаївщиною збили 9 іранських дронів Shahed-136

12 жовтня, 2022 середа
09:19
війна з Росією Shahed-136

12 жовтня українська ППО збила дев’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над Миколаївщиною

Про це передає Повітряні сили ЗСУ.

"Вранці, 12 жовтня, над Миколаївською областю, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дев’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

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Росія
ЗСУ
Миколаївщина
безпілотник
Військові новини
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