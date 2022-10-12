Над Миколаївщиною збили 9 іранських дронів Shahed-136
12 жовтня українська ППО збила дев’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над Миколаївщиною
Про це передає Повітряні сили ЗСУ.
"Вранці, 12 жовтня, над Миколаївською областю, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дев’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136", - йдеться в повідомленні.
- У ніч з 11 на 12 жовтня у Миколаєві прогриміли вибухи.
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