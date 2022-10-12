Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Миколаївській області та Миколаєві повітряну тривогу оголосили о 00:28. Жителі обласного центра за декілька хвилин після цього почули вибухи.

Станом на 00:45 тривога триває і досі. Місцевим краще залишатись в укритті.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що тривогу оголосили "не просто так".

У ніч з 11 на 12 жовтня жителі Запоріжжя чули вибухи. Росія атакувала місто ракетами.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb