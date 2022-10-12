У Миколаєві прогриміли вибухи
У ніч з 11 на 12 жовтня жителі Миколаєва чули вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Миколаївській області та Миколаєві повітряну тривогу оголосили о 00:28. Жителі обласного центра за декілька хвилин після цього почули вибухи.
Станом на 00:45 тривога триває і досі. Місцевим краще залишатись в укритті.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що тривогу оголосили "не просто так".
- У ніч з 11 на 12 жовтня жителі Запоріжжя чули вибухи. Росія атакувала місто ракетами.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.3
Купівля 40.3Продаж 41.3
-
EUR
Купівля 38.72Продаж 39.95
- Актуальне
- Важливе