У Запоріжжі прогриміли вибухи. Росія атакувала місто ракетами
У ніч з 11 на 12 жовтня жителі Запоріжжя чули вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
О 00:18 голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що Росія атакувала Запоріжжя ракетами. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.
У Запорізькій області та Запоріжжі повітряну тривогу оголосили о 23:57. Жителі обласного центра майже одразу почули потужні вибухи.
Станом на 00:05 тривога триває і досі. Місцевим краще залишатись в укритті.
О 00:04 губернатор Олександр Старух заявив про ракетну небезпеку.
- Ввечері 8 жовтня у Запоріжжі прогриміли вибухи. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури.
- У ніч на 9 жовтня ворог атакував житловий сектор у Запоріжжі, від чого 14 людей загинуло, понад 70 постраждали. Серед убитих і поранених - діти. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що від удару однієї з важких протикорабельних ракет Ка-22 по звичайному 9-поверховому житловому будинку був зруйнований цілий під'їзд із першого по шостий поверх. "Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконував, знали, куди б'ють", - наголосив президент.
- У ніч проти 10 жовтня російські окупаційні війська вкотре завдали ракетних ударів по місту Запоріжжя, зафіксовано близько десяти нових прильотів. Внаслідок яких є руйнування багатоповерхівки, загибла й постраждалі.
- Уранці 11 жовтня окупанти ракетами обстріляли Запоріжжя. Ушкоджень зазнали заклад освіти, медзаклад та житлові будинки.
- Російські окупанти вдарили по Оріхову і Степногірську Запорізької області з реактивних систем залпового вогню та артилерії
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