Росіяни зранку завдали ракетних ударів по інфраструктурі Запоріжжя
Уранці 11 жовтня окупанти ракетами обстріляли Запоріжжя
Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
Він зазначив, що цілями окупантів стала інфраструктури міста. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.
- Ввечері 8 жовтня у Запоріжжі прогриміли вибухи. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури.
- У ніч на 9 жовтня ворог атакував житловий сектор у Запоріжжі, від чого 14 людей загинуло, понад 70 постраждали. Серед убитих і поранених - діти. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що від удару однієї з важких протикорабельних ракет Ка-22 по звичайному 9-поверховому житловому будинку був зруйнований цілий під'їзд із першого по шостий поверх. "Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконував, знали, куди б'ють", - наголосив президент.
- У ніч проти 10 жовтня російські окупаційні війська вкотре завдали ракетних ударів по місту Запоріжжя, зафіксовано близько десяти нових прильотів. Внаслідок яких є руйнування багатоповерхівки, загибла й постраждалі.
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