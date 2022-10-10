Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Чергова ворожа атака! Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових приходів. Наслідки встановлюються", - написав він.

Старух закликав мешканців перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Про звуки вибухів у Запоріжжі ЗМІ повідомляли о 1:52 - за кілька хвилин після оголошення в області повітряної тривоги.

Ввечері 8 жовтня у Запоріжжі прогриміли вибухи. Росіяни вдарили по об'єкті інфраструктури.

У ніч на 9 жовтня ворог атакував житловий сектор у Запоріжжі, від чого 14 людей загинуло, понад 70 постраждали. Серед убитих і поранених - діти. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що від удару однієї з важких протикорабельних ракет Ка-22 по звичайному 9-поверховому житловому будинку був зруйнований цілий під'їзд із першого по шостий поверх. "Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконував, знали, куди б'ють", - наголосив президент.

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