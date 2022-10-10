Росіяни знову завдали удару по Запоріжжю: у місті зафіксували близько десяти нових прильотів, - Старух
У ніч проти 10 жовтня російські окупаційні війська вкотре завдали удару по місту Запоріжжя, зафіксовано близько десяти нових прильотів
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Чергова ворожа атака! Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових приходів. Наслідки встановлюються", - написав він.
Старух закликав мешканців перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.
Про звуки вибухів у Запоріжжі ЗМІ повідомляли о 1:52 - за кілька хвилин після оголошення в області повітряної тривоги.
- Ввечері 8 жовтня у Запоріжжі прогриміли вибухи. Росіяни вдарили по об'єкті інфраструктури.
- У ніч на 9 жовтня ворог атакував житловий сектор у Запоріжжі, від чого 14 людей загинуло, понад 70 постраждали. Серед убитих і поранених - діти. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що від удару однієї з важких протикорабельних ракет Ка-22 по звичайному 9-поверховому житловому будинку був зруйнований цілий під'їзд із першого по шостий поверх. "Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконував, знали, куди б'ють", - наголосив президент.
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