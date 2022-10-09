Росія вдруге за ніч обстріляла Запоріжжя: близько 10 приходів з ракет
В районі 2:00 російський агресор вдруге за ніч, з 8 на 9 жовтня, атакував Запоріжжя ракетами
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Повітряну тривогу у Запоріжжі та області оголосили о 01:26.
"Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя. Майже десяток нових приходів ракет. Наслідки встановлюються", - написав Старух.
- Ввечері, 8 жовтня, у Запоріжжі прогриміли вибухи. Росіяни вдарили по об'єкті інфраструктури.
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