Про це повідомляє Еспресо.TV.

Жителі Запоріжжя масово пишуть про потужні вибухи, які вони чули приблизно о 21:50-21:55. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 21:52.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух поки не ділиться подробицями російської атаки.

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