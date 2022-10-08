У Запоріжжі прогриміли вибухи
Ввечері, 8 жовтня, у Запоріжжі прогриміли вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Жителі Запоріжжя масово пишуть про потужні вибухи, які вони чули приблизно о 21:50-21:55. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 21:52.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух поки не ділиться подробицями російської атаки.
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