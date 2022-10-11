Росіяни вдарили по Запорізькій області: загинуло 7 людей, ще 7 - постраждали
У вівторок, 11 жовтня, російські окупанти вдарили по Оріхову і Степногірську Запорізької області з реактивних систем залпового вогню та артилерії
Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Знову під ударом Запорізька область. Російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ", - написав Тимошенко.
Унаслідок російських обстрілів 7 людей загинули, ще 7 - зазнали травмувань.
Раніше, у ніч на 9 жовтня ворог атакував житловий сектор Запоріжжя, убивши 14 людей і поранивши понад 70.
У ніч на 10 жовтня, росіяни завдали по Запоріжжю ракетних ударів, убивши жінку та поранивши 5 людей.
Вранці 11 жовтня, окупанти вдарили по Запоріжжю 12 ракетами, убивши 45-річного чоловіка.
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