Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Знову під ударом Запорізька область. Російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ", - написав Тимошенко.

Унаслідок російських обстрілів 7 людей загинули, ще 7 - зазнали травмувань.

Раніше, у ніч на 9 жовтня ворог атакував житловий сектор Запоріжжя, убивши 14 людей і поранивши понад 70.

У ніч на 10 жовтня, росіяни завдали по Запоріжжю ракетних ударів, убивши жінку та поранивши 5 людей.

Вранці 11 жовтня, окупанти вдарили по Запоріжжю 12 ракетами, убивши 45-річного чоловіка.

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