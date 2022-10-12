Про це він повідомив в етері телеканалу Еспресо.

"Якщо ми говоримо насамперед про іранські дрони, то я думаю, що кількість 2400 штук виглядає дійсно дуже великою, але ми слідкуємо за кількістю літаків, які літали до Російської Федерації. Командування Повітряних Сил попередньо робило оцінки, що йдеться про сотні таких зразків, тобто попередньо йшлося про 400–600, а зараз ми бачимо, що замовлення є більшим і треба прослідкувати, якими порціями ці "шахеди" будуть надходити до РФ і де вони будуть розміщуватися", - сказав Сергій Згурець.

Аналітик Defense Express переконаний, що на сьогодні рівень роботи українських військових проти іранських дронів поступово зростає.

"А ми сьогодні маємо приклади знищення насамперед пунктів управління цими дронами і групи інспекторів. Взагалі ефективність роботи по "шахедам" поступово зростає з огляду на напрацювання й розуміння, як з цими ударними боєприпасами слід боротися у повітрі", - додав він.

Протягом 10 жовтня РФ завдала понад 61 ракетний та 32 авіаційні удари, здійснила близько 92 обстрілів з РСЗВ. Проте 73 повітряні цілі було знищено українськими підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках.

Українська розвідка повідомляє, що Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".

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