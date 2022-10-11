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Українська ППО за добу знищила 73 повітряні цілі окупантів, також ЗСУ відбили атаки ворога біля 5 населених пунктів

11 жовтня, 2022 вiвторок
07:40
війна з Росією ЗСУ

Протягом 10 жовтня РФ завдала понад 61 ракетний та 32 авіаційні удари, здійснила близько 92 обстрілів з РСЗВ. Проте 73 повітряні цілі було знищено українськими підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках

Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 11 жовтня.

"Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України", - йдеться в повідомленні. 

Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив захисників і захисниць України, зазначають у Генштабі.

Протягом попередньої доби окупанти завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

73 повітряні цілі було знищено підрозділами протиповітряної оборони України на різних напрямках, з них - 46 крилатих ракет та 27 безпілотних літальних апаратів

Внаслідок масованого ракетного удару за 10 жовтня постраждала інфраструктура більш ніж 30 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Загинули та були поранені мирні громадяни України. 

Загроза завдання ворогом ракетних ударів по критичній інфраструктурі та мирних кварталах залишається.

Також окупанти не полишають спроб утримати тимчасово захоплені території, обстрілюють позиції українських військ, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій підрозділів Сил оборони, намагаються вести наступальні дії на окремих напрямках. 

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. За наявною інформацією, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати підтримку Російській Федерації у війні проти України, надаючи РФ можливості використовувати повітряний простір та аеродромну мережу для завдання авіаударів по території України. 

"На зазначених напрямках підрозділи Сил оборони України контролюють ситуацію, ознак формування наступальних угруповань на території Республіки Білорусь та пересування військ, станом на 06:00 11 жовтня поточного року, не спостерігається", - йдеться у повідомленні.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода Чернігівської області  та Білопілля і Миропілля Сумської області
  • на Слобожанському напрямку – з артилерії та танків, в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна, Стельмахівка, Борщова, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Вільхуватка та Чугунівка
  • на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Новоєгорівка, Райгородок, Першотравневе, Новолюбівка, Макіївка, Нове, Зарічне, Терни, Серебрянка та Григорівка
  • на Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Курдюмівка, Нью-Йорк, Красна Гора, Часів Яр, Яковлівка, Зеленопілля та Одрадівка

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське, Залізничне, Білогірʼя, Времівка, Зелене Поле, Новосілка, Щербаки, Новопіль, Новомиколаївка, Гуляйпільське, Дорожнянка, Темирівка та Червоне.

На Південнобузькому напрямку противник посилив обстріли з танків  та артилерії різних типів. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Новокиївка, Правдине, Мирне, Тернові Поди, Любомирівка, Широке, Киселівка, Червона Долина, Благодатівка, Давидів Брід та Нова Кам’янка.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

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