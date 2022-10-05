Про це заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані, пише Сіньхуа.

"Ісламська Республіка Іран вважає опубліковану інформацію про доставку іранських дронів до Росії для використання в українському конфлікті необґрунтованою й не підтверджує ці дані", - зауважив він.

Канаані наголошує, що Іран твердо займає позицію нейтралітету та невтручання.

"Від самого початку конфлікту ми завжди заявляли про нашу принципову та чітку позицію активного нейтралітету та незгоди із війною, наголошуючи на необхідності досягнення політичного вирішення без насильства", - додав він.

З серпня Іран таємно постачає свої бойові дрони у Росію. РФ вже активно використовує їх в атаці міст Півдня України, проте ЗСУ вже навчились їх знищувати, а Пентагон заявив, що вони не стали технологічним проривом РФ у війні проти України.

23 вересня росіяни атакували безпілотниками Одесу, унаслідок чого загинув мирний житель. Цього ж дня Україна вигнала посла Ірану через використання російською армією іранських дронів-камікадзе.

У ніч з 29 на 30 вересня російські дрони-камікадзе іранського виробництва атакували Миколаїв і Одесу.

Своєю чергою у відповідь на ноту Міністерства закордонних справ України посол Ірану заявив, що його країна не постачала безпілотники до Росії. На що Міноборони опублікувало світлину захопленого українськими бійцями ударного іранського безпілотника Mohajer-6.

У ніч з 4 на 5 жовтня у Білій Церкві Київської області двічі прогриміли вибухи. Місто атакували іранськими дронами-камікадзе.

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