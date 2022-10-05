English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ МЗС Ірану заперечує постачання безпілотників до Росії для використання в Україні

МЗС Ірану заперечує постачання безпілотників до Росії для використання в Україні

5 жовтня, 2022 середа
06:30
Світ іранські безпілотники

В Ірані офіційно заперечили постачання Російській Федерації безпілотників, які вона активно використовує у війні, атакуючи Україну

Про це заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані, пише Сіньхуа.

"Ісламська Республіка Іран вважає опубліковану інформацію про доставку іранських дронів до Росії для використання в українському конфлікті необґрунтованою й не підтверджує ці дані", - зауважив він.

Канаані наголошує, що Іран твердо займає позицію нейтралітету та невтручання.

"Від самого початку конфлікту ми завжди заявляли про нашу принципову та чітку позицію активного нейтралітету та незгоди із війною, наголошуючи на необхідності досягнення політичного вирішення без насильства", - додав він.

  • З серпня Іран таємно постачає свої бойові дрони у Росію. РФ вже активно використовує їх в атаці міст Півдня України, проте ЗСУ вже навчились їх знищувати, а Пентагон заявив, що вони не стали технологічним проривом РФ у війні проти України.
  • 23 вересня росіяни атакували безпілотниками Одесу, унаслідок чого загинув мирний житель. Цього ж дня Україна вигнала посла Ірану через використання російською армією іранських дронів-камікадзе.
  • У ніч з 29 на 30 вересня російські дрони-камікадзе іранського виробництва атакували Миколаїв і Одесу.
  • Своєю чергою у відповідь на ноту Міністерства закордонних справ України посол Ірану заявив, що його країна не постачала безпілотники до Росії. На що Міноборони опублікувало світлину захопленого українськими бійцями ударного іранського безпілотника Mohajer-6.
  • У ніч з 4 на 5 жовтня у Білій Церкві Київської області двічі прогриміли вибухи. Місто атакували іранськими дронами-камікадзе.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Іран
війна з Росією
безпілотник
Читайте також:
Джо Байден ООН
4 жовтня, 2022 вiвторок
Не тільки HIMARS. Стало відомо, яку зброю отримає Україна у наступному пакеті допомоги від США
Путін
4 жовтня, 2022 вiвторок
Путін планує провести ядерне випробування на кордонах України, - The Times
Фрэнсис Фукуяма
3 жовтня, 2022 понедiлок
Політекономіст Фукуяма спрогнозував колапс у Росії "найближчими днями"
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.95
  • EUR
    Купівля 38.7
    Продаж 39.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
5 жовтня
07:52
ЗСУ
Українські бійці відбили атаки росіян в районах 10 міст і сіл, 27 населених пунктів постраждали від дій ворога
07:25
Втрати окупантів
Українські військові показали, як знищили позиції окупантів
07:22
Увага міни
Відступаючи, окупанти мінують об’єкти інфраструктури й приватні будинки на Херсонщині
06:49
Military Run UA
До Дня Захисників і Захисниць України проведуть щорічний військовий забіг
06:17
втрати окупантів
В Україні ліквідували двох старших лейтенантів армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
06:00
Перетин кордону
Петиція щодо виїзду за кордон студентів-чоловіків набрала необхідних 25 тис. голосів
05:45
Матч Шахтар - Селтік, Ліга чемпіонів
"Реал" - "Шахтар": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
05:29
Карін Жан-П'єр
"Не збираємося говорити про Україну без України": Білий дім не підтримує "формулу миру" Ілона Маска
05:27
Мар'ян Швед, Шахтар, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 5 жовтня
05:05
Оновлено
Біла Церква
Росія атакувала Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе
04:38
Баварія, Лерой Сане, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 4 жовтня
03:47
Українська ППО ЗСУ
Українська ППО збила 3 російські безпілотники та 2 гелікоптери Мі-8 і Мі-24
03:30
Херсонська область
Підтягують резерви, підривають мости та знищують боєприпаси: як окупанти реагують на констрнаступ ЗСУ на Півдні
03:15
Втрати окупантів
ЗСУ вбили 31 рашиста і знищили 8 танків на Півдні України
03:05
ЗСУ
На різних ділянках фронту ЗСУ вдалось заглибитись від 10 до 20 км, - ОК "Південь"
02:45
Президент США Джо Байден
Байден балотуватиметься на другий термін у 2024 році
01:46
ЗСУ
ЗСУ знищили склади росіян у Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях
01:14
Росіяни обстріляли три громади у Сумській області
01:12
санкції проти Росії
Посли ЄС погодили нові санкції проти РФ, у пакет включено граничну ціну на нафту, – ЗМІ
00:49
В Україні ліквідували командира танкової роти росіян, – офіцер ЗСУ Штефан
00:46
Путін і Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 4 жовтня
00:30
Футболісти "Ліверпуля" у матчі Ліги чемпіонів
"Ліверпуль" впевнено обіграв "Рейнджерс" у Лізі чемпіонів
00:20
Окупанти використовували для катувань протигаз із тліючою ганчіркою
Полоненим виривали зуби й закопували в землю живцем: слідчі виявили катівню в Пісках-Радьківських на Харківщині
00:15
Інтер, Ліга чемпіонів
"Інтер" несподівано переміг "Барселону" в Лізі чемпіонів
00:02
Ілон Маск
Маск знову готовий купити Twitter за початковою ціною $44 млрд
2022, вiвторок
4 жовтня
23:29
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Мурашов надалі не виконуватиме обов'язків гендиректора Запорізької АЕС, – МАГАТЕ
23:23
Джорджія Мелоні
Зеленський обговорив з Джоржею Мелоні вступ України до НАТО, посилення санкцій проти РФ і запросив її в гості
23:00
Москва_Кремль
З Путіним світ уже не говоритиме, невдовзі ми можемо побачити несподівані рішення в Москві, - Огризко
22:59
Словаччина Україна
47% словаків хочуть перемоги України у війні, лише 19% – Росії: опитування
22:47
Херсонська область
Офіційно: на Херсонщині деокуповано 8 населених пунктів. Перелік
22:34
Сергій Гайдай
Мінують усе підряд: Гайдай розповів, як окупанти намагаються зупинити наступ ЗСУ у Кремінній
22:32
Зеленський
Зеленський призначив очільників 13 військових адміністрацій на деокупованій Харківщині
22:20
Україна Британія
Ми підтримуватимемо українців, поки не буде відновлено їхню територіальну цілісність, - глава МЗС Британії
22:02
Прапор України
Посольство України в Сербії заявило, що використання "прецеденту Косова" для виправдання анексії територій України – неприйнятне
22:01
Інтерв’ю
Путін на військовому параді у Москві
Найбільш вірогідно, що ЗСУ зіб’ють ядерну ракету, - британський полковник Грант
21:41
прапор України
​​​​​​​Українські воїни звільнили Малу Олександрівку на Херсонщині
21:39
Ліки
Уряд запровадив граничні оптові ціни на ліки, що закуповують за бюджетні кошти
21:27
Ексклюзив
Володимир Огризко
У країн НАТО немає вибору, вступ України має завершитися найближчими роками, - Огризко
21:26
Аналітика
Сергій Згурець
Мишоловка для ворога на правобережжі Херсонщини ймовірно закривається. Колонка Сергія Згурця
21:22
Оновлено
Джо Байден ООН
HIMARS, артсистеми, боєприпаси та бронетехніка: Байден підтвердив надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV