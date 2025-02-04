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Оновлено

Війська РФ вдарили балістикою по Ізюму на Харківщині: загинули 4 людини, 20 поранено

Світлана Кравченко
4 лютого, 2025 вiвторок
12:10
Війна з Росією Ізюм, Харківська область

Серед дня вівторка, 4 лютого, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Ізюм Харківської області. Унаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 4 людини, багато поранених

Зміст

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету для удару по місту. Вибух у місті пролунав близько 11:40.

"Чотири людини загинули. На цю хвилину 17 поранених, пʼять з них - госпіталізовані", - заявив глава ОВА.

Вже згодом кількість постраждалих збільшилася до 20 людей. Ще 1 людина перебуває під завалами. 

Синєгубов уточнив, що ворог вдарив по центральній частині міста. Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок.

Наразі на місці працюють усі екстрені служби.

  • Внаслідок ворожої атаки цієї ночі постраждали Сумщина та Черкащина. У Києві уламки БПЛА впали на недобудовану багатоповерхівку. У Черкаській області горіли три підприємства.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Харківщина
ракетний удар
Ізюм
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