Війська РФ вдарили балістикою по Ізюму на Харківщині: загинули 4 людини, 20 поранено

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету для удару по місту. Вибух у місті пролунав близько 11:40.

"Чотири людини загинули. На цю хвилину 17 поранених, пʼять з них - госпіталізовані", - заявив глава ОВА.

Вже згодом кількість постраждалих збільшилася до 20 людей. Ще 1 людина перебуває під завалами.

Синєгубов уточнив, що ворог вдарив по центральній частині міста. Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок.

Наразі на місці працюють усі екстрені служби.