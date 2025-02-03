РФ запустила безпілотники по Україні: ситуація ввечері 3 лютого
Увечері понеділка, 3 лютого, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
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Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, о 21:36 перші російські дрони летіли з Сумщини курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
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