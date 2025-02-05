Пєсков: РФ готова до перемовин із Зеленським, хоча не визнає його легітимності
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков повторив наратив про "нелегітимність" президента Володимира Зеленського, проте заявив, що РФ готова до переговорів
Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.
"Зеленський не є легітимним президентом України, незважаючи на це, Росія готова вести з ним переговори", - заявив він.
Водночас Пєсков назвав "порожніми словами" заяви Володимира Зеленського про готовність до переговорів із РФ.
Крім цього, російський пропагандист наголосив, що "динаміка бойових дій свідчить про те, що насамперед зацікавленість у переговорах має йти з Києва".
- Очільник Кремля продовжує просувати наратив, що "президент Володимир Зеленський є нелегітимним". У МЗС України назвали такі заяви абсурдними.
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