Заяви Путіна на тему легітимності Зеленського є абсурдними, - Сибіга

Про це йдеться у заяві голови МЗС.

"Заяви Путіна на тему легітимності президента України є абсурдними. За чверть століття перебування Путіна у Кремлі в Україні на чесних виборах змінилося три президенти", - каже Сибіга.

За його словами, Путін "узурпував владу, розтоптав російську конституцію, вбив чи ув’язнив усіх опонентів, знищив вільні засоби масової інформації, організував фіктивне голосування за себе та залишається при владі довше, ніж Сталін".

"Тепер ця особа читає світові лекції про легітимність. Облиште нас у спокої", - заявив міністр.

Він додав, що заяви Путіна є брехнею, що створені для того, щоб вводити в оману іноземних лідерів і аудиторії.