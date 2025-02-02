Заяви Путіна на тему легітимності Зеленського є абсурдними, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про нелегітимність Володимира Зеленського є абсурдними
Про це йдеться у заяві голови МЗС.
"Заяви Путіна на тему легітимності президента України є абсурдними. За чверть століття перебування Путіна у Кремлі в Україні на чесних виборах змінилося три президенти", - каже Сибіга.
За його словами, Путін "узурпував владу, розтоптав російську конституцію, вбив чи ув’язнив усіх опонентів, знищив вільні засоби масової інформації, організував фіктивне голосування за себе та залишається при владі довше, ніж Сталін".
"Тепер ця особа читає світові лекції про легітимність. Облиште нас у спокої", - заявив міністр.
Він додав, що заяви Путіна є брехнею, що створені для того, щоб вводити в оману іноземних лідерів і аудиторії.
- Володимир Путін продовжує просувати наратив, що президент України Володимир Зеленський є "нелегітимним".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе