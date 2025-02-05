До переліку книжок антиукраїнського змісту внесли ще 9 видань

Про це повідомляється на сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення.

У січні 2025 року до переліку російських антиукраїнських видань потрапило ще 9 книжок. За результатами моніторингу виявили книжкові видання, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Станом на 1 лютого в ньому міститься інформація про 551 пропагандистське видання.



До переліку додали:

"Дневники украинской смуты" Сєргєя Авдєєнка (видавництво "Вече")

"Воины СВО. Воронежцы. Книга славы и памяти" Міхаїла Федорова (видавництво "Вече")

"Украинский рубеж… История и геополитика" Натальї Нарочніцкой (видавництво "Вече")

"Путь кочевника" Владіміра Поволяєва (видавництво "Вече")

"С шевроном "Вагнер" Алєксандра Ґабова (видавництво "АСТ")

"СВО. Пекло войны" Дєніса Ґріґорюка (видавництво "АСТ")

"Встреча с Родиной. История одного вагнеровца" Алєксандра Стрельнікова (видавництво "Яуза")

"Собиратели тишины" Дмітрія Філіппова (видавництво "АСТ")

"Украинцы! Мы русские!" Юрія Кота (видавництво "АСТ").

До цього у 2023 році Держкомтелерадіо сформував реєстр видавничої продукції антиукраїнського змісту, за розповсюдження книжок з якого діють штрафи, на заміну Переліку видавничої продукції, який існував з 2018 року.

