До переліку книжок антиукраїнського змісту внесли ще 9 видань
Держкомтелерадіо оновив перелік видавничої продукції антиукраїнського змісту. Наразі налічується 551 пропагандистське видання, видане у РФ, Україні, Італії та Франції
Про це повідомляється на сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення.
У січні 2025 року до переліку російських антиукраїнських видань потрапило ще 9 книжок. За результатами моніторингу виявили книжкові видання, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
Станом на 1 лютого в ньому міститься інформація про 551 пропагандистське видання.
До переліку додали:
- "Дневники украинской смуты" Сєргєя Авдєєнка (видавництво "Вече")
- "Воины СВО. Воронежцы. Книга славы и памяти" Міхаїла Федорова (видавництво "Вече")
- "Украинский рубеж… История и геополитика" Натальї Нарочніцкой (видавництво "Вече")
- "Путь кочевника" Владіміра Поволяєва (видавництво "Вече")
- "С шевроном "Вагнер" Алєксандра Ґабова (видавництво "АСТ")
- "СВО. Пекло войны" Дєніса Ґріґорюка (видавництво "АСТ")
- "Встреча с Родиной. История одного вагнеровца" Алєксандра Стрельнікова (видавництво "Яуза")
- "Собиратели тишины" Дмітрія Філіппова (видавництво "АСТ")
- "Украинцы! Мы русские!" Юрія Кота (видавництво "АСТ").
До цього у 2023 році Держкомтелерадіо сформував реєстр видавничої продукції антиукраїнського змісту, за розповсюдження книжок з якого діють штрафи, на заміну Переліку видавничої продукції, який існував з 2018 року.
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