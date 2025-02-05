Степан Гіга випустив студійну версію пісні "Смереки осені не знають", що стала хітом у TikTok

Премʼєра відбулася на YouTube.

Народний артист України Степан Гіга випустив студійну версію хіта "Смереки осені не знають". Пісня була створена 1991 року у співавторстві з поетом Петром Скунцем. Проте тоді композиція в репертуарі співака не отримала широкої популярності.

Нову хвилю популярності пісня "Смереки осені не знають" отримала після того, як завірусилась у TikTok. Тепер вона вийшла офіційно.

Зірка української естради 1900-х років Степан Гіга знову здобув популярність - тепер вже серед сучасної молоді, - коли його пісні стали хітами в TikTok. У січні артист провів концерт у Міжнародному центрі культури і мистецтв у Києві, а 2 березня збере "Палац спорту".



