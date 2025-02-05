Степан Гіга випустив студійну версію пісні "Смереки осені не знають", що стала хітом у TikTok
Український естрадний співак Степан Гіга, сплеск популярності серед сучасної молоді якого відбувся завдяки соцмережам, презентував хіт "Смереки осені не знають"
Премʼєра відбулася на YouTube.
Народний артист України Степан Гіга випустив студійну версію хіта "Смереки осені не знають". Пісня була створена 1991 року у співавторстві з поетом Петром Скунцем. Проте тоді композиція в репертуарі співака не отримала широкої популярності.
Нову хвилю популярності пісня "Смереки осені не знають" отримала після того, як завірусилась у TikTok. Тепер вона вийшла офіційно.
Зірка української естради 1900-х років Степан Гіга знову здобув популярність - тепер вже серед сучасної молоді, - коли його пісні стали хітами в TikTok. У січні артист провів концерт у Міжнародному центрі культури і мистецтв у Києві, а 2 березня збере "Палац спорту".
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