Про це повідомляють Українська правда, LIGA.net, РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Інформується, що 15 травня правоохоронці вручають підозри самому Фірташу та 8 топ-менеджерам його компаній. Від ранку відбуваються обшуки у керівників фірм олігарха ("РГК", "Йє енергія") та облгазів.

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Також за даними джерел, правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів.

Зазначається, що штучний дефіцит покривався коштом державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа. За попередніми даними, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд гривень.

Довідка

У березні 2023 року співробітники СБУ і БЕБ проводили обшуки в офісах газорозподільних компаній, що входять до групи РГК Дмитра Фірташа.

Бюро економічної безпеки повідомляло, що працівники відомства за оперативного супроводу СБУ розслідують злочинну схему маніпуляцій на газорозподільчих підприємствах.