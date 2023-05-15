Фірташ отримав підозру від СБУ та БЕБ, у керівників його фірм тривають обшуки, - ЗМІ
Служба безпека України та Бюро економічної безпеки оголосили підозру бізнесмену Дмитру Фірташу
Про це повідомляють Українська правда, LIGA.net, РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Інформується, що 15 травня правоохоронці вручають підозри самому Фірташу та 8 топ-менеджерам його компаній. Від ранку відбуваються обшуки у керівників фірм олігарха ("РГК", "Йє енергія") та облгазів.
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Також за даними джерел, правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів.
Зазначається, що штучний дефіцит покривався коштом державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа. За попередніми даними, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд гривень.
Довідка
У березні 2023 року співробітники СБУ і БЕБ проводили обшуки в офісах газорозподільних компаній, що входять до групи РГК Дмитра Фірташа.
Бюро економічної безпеки повідомляло, що працівники відомства за оперативного супроводу СБУ розслідують злочинну схему маніпуляцій на газорозподільчих підприємствах.
- 14 липня Фірташ заявив, що втратив контроль над сєверодонецьким "Азотом".
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