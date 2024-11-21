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"Перед Україною вже стоїть не Росія": Залужний вважає, що у 2024 році розпочалася Третя світова війна

Катерина Ганжа
21 листопада, 2024 четвер
16:31
Війна з Росією Валерій Залужний

На думку посла України у Великій Британії ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, безпосередню участь автократичних союзників РФ у війні проти України можна вважати початком Третьої світової війни

Зміст

Про це він заявив під час виступу на церемонії нагородження УП-100, повідомляє Українська Правда.

"Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що в 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські "шахеди". Вже в Україну летять ракети саме північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди, в ракетах російських застосовують китайські деталі", - зазначив Залужний. 

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На його думку, усі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалася і світ має готуватися до цього.

"Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс, не тільки Україні, а й у всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в України уже забагато ворогів. Україна за рахунок технологій буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо – вона почалася", - додав Валерій Залужний.

Читайте також: Ми наближаємося до Третьої світової війни, Україна є лише проміжною частиною, - Портников

  • Під час мітингу в Каліфорнії Дональд Трамп заявив про ймовірність початку Третьої світової війни протягом найближчих трьох-чотирьох місяців.
Теги:
Новини
Світ
Росія
Китай
КНДР
Іран
Третя світова війна
Валерій Залужний
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