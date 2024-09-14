Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Ми наближаємося до Третьої світової війни, Україна є лише проміжною частиною, - Портников
Ексклюзив

Ми наближаємося до Третьої світової війни, Україна є лише проміжною частиною, - Портников

Тетяна Нижник
14 вересня, 2024 субота
21:20
Світ Віталій Портников

Питання застосування ЗСУ далекобійної зброї Заходу має стати для Росії серйозним сигналом. Захід іде далі, і це важливий момент

Зміст

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в етері телеканалу "Еспресо".

"Період зміни політики дуже ретельно готується. Якби це було просто обмін люб’язностями, не було б цілого циклу зустрічей. Нагадаю, що цього тижня державний секретар США Ентоні Блінкен їздив до Лондона, де проводив перемовини з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Девід Леммі й Ентоні Блінкен разом прибули до Києва, де проводили перемовини з Володимиром Зеленським. Після цього Джозеф Байден зустрівся з Кіром Стармером у Вашингтоні, і вони обидва заявили, що обмін думками продовжиться на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Там теж зустрінуться західні лідери, щоб обговорити стратегічний курс щодо подальшої російсько-української війни. На цій сесії буде присутній Володимир Зеленський. Очевидно, що відбудеться його зустріч із західними лідерами. Це про підготовку до нового етапу війни у 2025 році", - зазначив він.

Війна у 2025 році має відрізнятися від війни у 2024-му, як і війна у 2026 році, якщо вона продовжиться, що ймовірно, зауважив Портников.

"Ми говоримо не тільки про рік, а й про сезонні зміни. В листопаді та грудні буде затишшя воєнних дій, підготовка до нового туру воєнних дій навесні. Питання про застосування українською армією далекобійної зброї Заходу має стати для Росії серйозним сигналом. Це навіть не питання про те, чи може це істотно змінити ситуацію, пов'язану з ходом бойових дій. Адже ми не знаємо, скільки у нас ракет і яка кількість далекобійних ракет, що зараз є на озброєнні української армії, буде здатна змінити ситуацію, пов'язану з російським воєнним арсеналом. Або Україна завжди отримуватиме нові партії британських ракет, чи не тільки. Це питання сигналу для Путіна. Навіть якщо ці ракети будуть використовуватися рідко, вони можуть завдати ударів по чутливих місцях", - сказав журналіст.

За словами Портникова, інший сигнал у тому, що Захід іде далі, і це важливий момент. Росіяни переконуються, що їхня тактика примусити Захід до втоми і до проведення консультацій для закінчення війни на їхніх умовах не дає результатів.

"Путін заявив, що якщо ракети будуть запускатися з України, вони не зможуть знайти ціль без допомоги американських розвідувальних супутників, і це буде вважатися участю США у війні. Байден відмахнувся від цих слів Путіна, демонструючи, що західна позиція не залежить від його погроз. Це для Путіна неприємна річ", - додав він.

Про дозволи для України завдавати далекобійних ударів по Росії не будуть оголошувати, вважає Портников.

"Чи буде офіційний дозвіл на використання цих ракет? Можливо, Кір Стармер чи хтось із його уряду вийде і скаже, що ракети Storm Shadow можуть використовуватися Україною для ударів по території Російської Федерації? А коли були удари по Криму, напередодні заявляли про це? Ні. Важливий результат. Я думаю, що про це не буде оголошено. Можливо навіть спочатку ми дізнаємося, що Росія використала іранські балістичні ракети, і якісь уламки цих ракет будуть знайдені при обстрілі якогось українського міста чи воєнного об'єкта, і вже після цього росіяни в себе знайдуть на головах уламки якоїсь західної ракети. До речі, саме це може росіян утримувати від використання іранських ракет. Адже вони дуже добре будуть розуміти, що, можливо, вони натискають на гачок, який змінить ситуацію дійсно до нового рівня ескалації, який їм самим не бажаний", - підкреслив він.

Ми в принципі наближаємося до Третьої світової війни. Це потяг, який іде саме на цю станцію, і це треба усвідомлювати, сказав Портников.

"Україна - це тільки проміжна і не головна периферійна станція цього потягу. Припустімо, російська ракета потрапить на територію якоїсь країни - члена НАТО. Тоді буде важлива реакція Заходу, чи вирішить він, що це випадково чи що це навмисна провокація. Тут є над чим подумати, за чим спостерігати у наступні місяці, а можливо, наступні тижні навіть. Адже цей потяг Третьої світової війни швидко рухається", - резюмував він.

  • Раніше цього тижня Сполучені Штати Америки оголосили про запровадження санкцій проти Росії та Ірану у відповідь на постачання Тегераном балістичних ракет Москві.
  • Згодом постійний представник США при ООН Роберт Вудс на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що передача Іраном та КНДР зброї та технологій для Росії робить країни "співучасниками злочину та поміщає на неправильний бік історії".
  • Супутникові знімки зафіксували вантажне судно Port Olya 3 під російським прапором, яке, як припускають, транспортувало балістичні ракети з Ірану.
  • 11 вересня міністерство закордонних справ Великої Британії викликало тимчасового повіреного у справах Ірану у зв'язку з передачею балістичних ракет Росії.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
Захід
Війна з Росією
НАТО
Військові новини
Віталій Портников
світова війна
Світ про Україну
Читайте також:
Суджа, РФ, Курська область
Автор Влад Дідусь
13 вересня, 2024 п'ятниця
"У Курській області, куди вторглись ЗСУ, були створені подоби концтаборів": російські фейки за 13 вересня
Очільник МОН Оксен Лісовий
Автор Дар'я Куркіна
12 вересня, 2024 четвер
"Будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей": Лісовий про скасування у школах дрескоду
Сушені яблука
Автор Крістіна Слончак
5 вересня, 2024 четвер
Як правильно зберігати сушку з фруктів, щоб не завелася міль: корисні поради
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.45
    Продаж 46.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
14 вересня
22:36
Василь Ломаченко
Дача Ломаченка постраждала внаслідок атаки "шахедів", - ЗМІ
22:33
Негода у Молдові (14 вересня 2024 року)
Молдову залило потужною зливою: розмито автошляхи, зникає світло
22:30
Ексклюзив
трамп путін
Трамп вважає, що в нього гарні стосунки з Путіним, і він не хоче їх псувати, - Портников
22:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
21:57
Володимир Зеленський
"Захищаємо наш фундаментальний інтерес – наблизити мир": Сирський доповів Зеленському щодо Курщини
21:55
Олександр Камишін
Україна вже виробляє власні снаряди калібру 155 мм, - радник президента Камишін
21:28
Андрій Сибіга
"На часі ставити питання про розробку Євросоюзом програм повернення українців", - очільник МЗС Сибіга
21:10
Андрій Лунін і Флорентіно Перес
В Іспанії розсекретили зарплату Луніна після підписання нового контракту з "Реалом"
21:03
Дмитро Лисаковський з терористичної організації "ДНР"
На фронті знищено одного з керівників аеророзвідки "ДНР", москвича Лисаковського, - росЗМІ
21:01
Дональд Трамп
Трамп пообіцяв депортувати гаїтянських мігрантів після своєї заяви про те, що вони нібито їдять домашніх тварин
20:24
новини Львівщини
Окупанти вдарили з "Торнадо-С" по Ізюмському району: загинула жінка, двоє поранених
20:22
Оновлено
"Зоря" - "Динамо" 0:2 (14.09.2024)
"Динамо" розбило "Зорю", а "Шахтар" - "Карпати". Розклад і результати 6-го туру УПЛ
20:14
Оновлено
Херсон
У Херсоні через атаку РФ загинув чоловік: в області є поранені
20:02
Бідзіна Іванішвілі
Іванішвілі: Грузія має вибачитися за війну 2008 року й зайняти щодо Росії "коректну позицію"
20:01
OPINION
Чому в Торонто так затято хочуть поширювати російську пропаганду
19:51
кібератака
Кіберфахівці ГУР атакували найбільші російські банки, - ЗМІ
19:41
Ексклюзив
Путін
Новий план Путіна знати неможливо, але є два сценарії, - російський опозиційний експерт Морозов
19:38
Крістіна Йоксимович
Ексфіналістку "Міс Швейцарія" чоловік задушив та перемолов у блендері
19:38
Держдеп США
Держдеп США схвалив продаж Румунії винищувачів F-35
19:06
Негода в Польщі
Негода в Центральній Європі: у Румунії 4 загиблих, на півдні Польщі готуються до евакуації, а в Чехії запроваджують НС
19:00
Партнерський матеріал
Відбудова Одещини: умови виплати компенсацій і куди звертатися по відшкодування
18:19
В пам'ять про Вікторію Амеліну: в Італії видаватимуть переклади української літератури
18:06
OPINION
Путін готує для України "чеченський шлях"?
17:49
Гуляйполе
Поблизу Гуляйполя росіяни вбили трьох аграріїв
17:42
Ексклюзив
бюджет
Поки що доходи не промальовуються, принаймні в соціальній частині: економіст Пендзин щодо проєкту держбюджету на 2025 рік
17:41
Ілон Маск
Бразилія зняла обмеження з банківських рахунків компаній Маска, - Axios
17:40
Німеччина уряд
Німеччина працевлаштує до 250 тис. кенійців
17:19
Ботсвана слони
У Зімбабве вирішили забити 200 слонів через дефіцит їжі для людей
17:04
ЗРК Patriot
Нідерланди не зможуть передати Україні обіцяну додаткову систему Patriot: журналісти назвали причину
17:01
бездротові навушники Apple AirPods Pro
Apple отримала дозвіл FDA на використання AirPods Pro 2 як слухових апаратів
17:00
Ексклюзив
Червоною доріжкою – на протезах: учасники української делегації Граднови-Савицькі розповіли, як підіймали тему російської агресії на Венеційському кінофестивалі
16:53
на фото ситуація на фронті
На фронті відбулося 83 боєзіткнення: ворог найактивніший на Покровському та Курахівському напрямках
16:42
У проєкті держбюджету-2025 на телемарафон закладено 1,6 млрд гривень і при цьому заморожено зростання мінімальної зарплатні, - нардеп Железняк
16:35
Ексклюзив
США та Китай
Питання в протистоянні Пекіна та Вашингтона: нардеп Ар’єв про мирні ініціативи щодо війни РФ проти України
16:24
У Луганську до Дня міста окупанти проведуть пропагандистську акцію "Мій Ворошиловград"
16:23
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Як вибрати й створити рапорт у застосунку Армія+: пояснення від Міноборони
16:05
Німеччина вперше за 22 роки відправила військовий корабель у Тайванську протоку, в Пекіні відреагували
16:05
OPINION
Російська нафта для Угорщини. У Києва всі ключі
15:47
ЗСУ заходять на Курщину в новому місці
"Діряві кордони дірявої країни": ЗСУ показали, як беруть у кліщі росіян на Курщині
15:45
Ексклюзив
військова співпраця рф, КНДР та Ірану
Росія та Іран зараз діють як союзники, намагаючись зруйнувати вільний світовий порядок, - американський експерт Фрід
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV