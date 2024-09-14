Ми наближаємося до Третьої світової війни, Україна є лише проміжною частиною, - Портников

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в етері телеканалу "Еспресо".

"Період зміни політики дуже ретельно готується. Якби це було просто обмін люб’язностями, не було б цілого циклу зустрічей. Нагадаю, що цього тижня державний секретар США Ентоні Блінкен їздив до Лондона, де проводив перемовини з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Девід Леммі й Ентоні Блінкен разом прибули до Києва, де проводили перемовини з Володимиром Зеленським. Після цього Джозеф Байден зустрівся з Кіром Стармером у Вашингтоні, і вони обидва заявили, що обмін думками продовжиться на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Там теж зустрінуться західні лідери, щоб обговорити стратегічний курс щодо подальшої російсько-української війни. На цій сесії буде присутній Володимир Зеленський. Очевидно, що відбудеться його зустріч із західними лідерами. Це про підготовку до нового етапу війни у 2025 році", - зазначив він.

Війна у 2025 році має відрізнятися від війни у 2024-му, як і війна у 2026 році, якщо вона продовжиться, що ймовірно, зауважив Портников.

"Ми говоримо не тільки про рік, а й про сезонні зміни. В листопаді та грудні буде затишшя воєнних дій, підготовка до нового туру воєнних дій навесні. Питання про застосування українською армією далекобійної зброї Заходу має стати для Росії серйозним сигналом. Це навіть не питання про те, чи може це істотно змінити ситуацію, пов'язану з ходом бойових дій. Адже ми не знаємо, скільки у нас ракет і яка кількість далекобійних ракет, що зараз є на озброєнні української армії, буде здатна змінити ситуацію, пов'язану з російським воєнним арсеналом. Або Україна завжди отримуватиме нові партії британських ракет, чи не тільки. Це питання сигналу для Путіна. Навіть якщо ці ракети будуть використовуватися рідко, вони можуть завдати ударів по чутливих місцях", - сказав журналіст.

За словами Портникова, інший сигнал у тому, що Захід іде далі, і це важливий момент. Росіяни переконуються, що їхня тактика примусити Захід до втоми і до проведення консультацій для закінчення війни на їхніх умовах не дає результатів.

"Путін заявив, що якщо ракети будуть запускатися з України, вони не зможуть знайти ціль без допомоги американських розвідувальних супутників, і це буде вважатися участю США у війні. Байден відмахнувся від цих слів Путіна, демонструючи, що західна позиція не залежить від його погроз. Це для Путіна неприємна річ", - додав він.

Про дозволи для України завдавати далекобійних ударів по Росії не будуть оголошувати, вважає Портников.

"Чи буде офіційний дозвіл на використання цих ракет? Можливо, Кір Стармер чи хтось із його уряду вийде і скаже, що ракети Storm Shadow можуть використовуватися Україною для ударів по території Російської Федерації? А коли були удари по Криму, напередодні заявляли про це? Ні. Важливий результат. Я думаю, що про це не буде оголошено. Можливо навіть спочатку ми дізнаємося, що Росія використала іранські балістичні ракети, і якісь уламки цих ракет будуть знайдені при обстрілі якогось українського міста чи воєнного об'єкта, і вже після цього росіяни в себе знайдуть на головах уламки якоїсь західної ракети. До речі, саме це може росіян утримувати від використання іранських ракет. Адже вони дуже добре будуть розуміти, що, можливо, вони натискають на гачок, який змінить ситуацію дійсно до нового рівня ескалації, який їм самим не бажаний", - підкреслив він.



Ми в принципі наближаємося до Третьої світової війни. Це потяг, який іде саме на цю станцію, і це треба усвідомлювати, сказав Портников.



"Україна - це тільки проміжна і не головна периферійна станція цього потягу. Припустімо, російська ракета потрапить на територію якоїсь країни - члена НАТО. Тоді буде важлива реакція Заходу, чи вирішить він, що це випадково чи що це навмисна провокація. Тут є над чим подумати, за чим спостерігати у наступні місяці, а можливо, наступні тижні навіть. Адже цей потяг Третьої світової війни швидко рухається", - резюмував він.