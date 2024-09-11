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"Це робить вас співучасниками": США попередили Іран та КНДР про наслідки за підтримку Росії

Ксенія Золотова
11 вересня, 2024 середа
01:25
Війна з Росією військова співпраця рф, КНДР та Ірану

Постійний представник США при ООН Роберт Вудс на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що передача Іраном та КНДР зброї і технологій для Росії робить країни "співучасниками злочину та поміщає на неправильний бік історії"

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Про це повідомляє Укрінформ.

"Звертаюся до Ірану та КНДР із чітким посилом: світ спостерігає. Передача вами зброї, особливо ракетних та дронових технологій, Росії дає їй змогу чинити агресію проти України, вбивати цивільних та загалом зневажати людські життя. Це робить вас співучасниками та поміщає на неправильний бік історії”, - сказав Вудс.

Він нагадав, що США уже оголосили нові санкції проти Ірану за передачу ним балістичних ракет Росії: "Ми консультуватимемося із нашими партнерами щодо того, які ще кроки можуть бути необхідними для реагування на цю небезпечну ескалацію”.

На його думку, Китай "не може мати одне й інше".

"Китай не може виступати за мир й захист Статуту ООН, одночасно сприяючи російській війні за допомогою експорту товарів подвійного затосування, або підтримувати мирний процес, який винагороджує Росію за вторгнення до іншої держави-члена”, - зазначив представник США.

Вудс запросив Китай "до партнерства із нами у притягненні Росії до відповідальності за її масові злочини в Україні й за розвʼязання цієї невиправданої, жорстокої й непотрібної війни”.

"Справедливість для жертв російської агресії - це передумова тривалого миру”, - запевнив він.

Що відомо про поставки з Ірану ракет до РФ

Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану й це є "неминучим". 

6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35.

7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії.

8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України.

9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України.

9 вересня до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання ракет для РФ.

10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії й що їх, імовірно, впродовж декількох тижнів використають на війні проти України.

Сполучені Штати Америки оголосили про запровадження санкцій проти Росії та Ірану у відповідь на постачання Тегерана балістичних ракет Москві.

Теги:
Україна
Росія
КНДР
ООН
російська армія
Іран
США
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