ЄС отримав повідомлення від союзників про поставку Росії балістичних ракет з Ірану

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У США вважають, що Тегеран передав Москві зброю, аби та використовувала її у війні в Україні.

"Ми володіємо достовірною інформацією, наданою союзниками, про постачання іранських балістичних ракет до Росії. Ми вивчаємо це питання разом з нашими країнами-членами, і якщо це підтвердиться, ця поставка означатиме суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України", - зазначив Стано.

За словами речника, "одностайна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою. Європейський Союз відреагує швидко і в координації з міжнародними партнерами, в тому числі новими і значними обмежувальними заходами проти Ірану".

Водночас в іранському МЗС заявляли, що "рішуче" відкидають звинувачення у причетності до експорту зброї росіянам. Натомість у Москві не спростували цю інформацію в понеділок у відповідь на запитання про повідомлення Wall Street Journal про те, що Тегеран поставив ракети.

Поставки Ірану ракетів до РФ

Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану, і це є "неминучим".

6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35.

7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії.

8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України.